NHL-Draft: Ottawa Senators wählen Stützle an dritter Stelle

Der in Viersen geborene Eishockey-Profi Tim Stützle ist an dritter Stelle im NHL-Draft ausgewählt worden und damit so früh wie vor sechs Jahren der derzeit beste NHL-Profi Leon Draisaitl.

Die Ottawa Senators entschieden sich am Dienstagabend (Ortszeit) für den 18 Jahre alten Angreifer der Adler Mannheim. „Mein Ziel ist, in der nächsten Saison in der NHL zu spielen. Ich möchte sicher ins Trainingslager fahren und versuchen, es ins Team zu schaffen. Das ist zu 100 Prozent mein Ziel, wir werden sehen, was passiert. Aber mein Ziel ist sicher, nächstes Jahr dort zu spielen“, hatte Stützle vor wenigen Tagen gesagt.

Stützle hält damit gemeinsam mit Draisaitl den Bestwert bei den Männern für die früheste Auswahl eines deutschen Sportlers in einer der nordamerikanischen Profiligen. Die Basketballerin Satou Sabally war von den Dallas Wings vor dieser Saison an zweiter Stelle ausgewählt worden und hatte damit den Rekord aufgestellt.

Draisaitl war 2014 an dritter Stelle von den Edmonton Oilers ausgewählt worden. Der Nationalspieler wurde erst vor kurzem als erster Deutscher zum wertvollsten Spieler der stärksten Eishockey-Liga der Welt gewählt. Auch Moritz Seider war vergangenes Jahr in den Top 10 ausgewählt und von den Detroit Red Wings an sechster Stelle gedraftet worden.

© dpa-infocom, dpa:201007-99-851907/2