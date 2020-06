NFL verspricht 250 Millionen Dollar im Kampf gegen Rassismus

Das Sternenkind Luis Schädler inspiriert die Menschen über seinen Tod hinaus. Die Anteilnahme am Schicksal der Familie aus Laupertshausen ebbt nicht ab und die Spendenaktionen zugunsten der Erforschung der seltenen Erbkrankheit Niemann-Pick gehen weiter.

Luis Schädler ist am 1. März seinem Leiden erlegen. Er starb im Alter von nur fünf Jahren. Der stets so tapfere Bub hatte seinen letzten Kampf gegen einen schweren Infekt in einer Kinderklinik gekämpft.