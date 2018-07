NFL: New England mit 38:30-Heimsieg gegen Buffalo

Boston (dpa) - Sebastian Vollmer hat mit seinen New England Patriots den zweiten Saisonsieg in der National Football-League (NFL) gefeiert. Der 26-jährige Right Tackle aus Kaarst gewann mit seinem Team erwartungsgemäß das Heimspiel gegen die Buffalo Bills mit 38:30.

Beim 14. Sieg nacheinander gegen ihren Lieblingsgegner hatten die Gastgeber mit den sieglosen Gästen jedoch weitaus mehr Mühe, als erwartet. „Wir haben noch viel zu tun. Einige Sachen waren schon gut, andere nicht. Insgesamt wünsche ich mir noch mehr Kontinuität“, meinte Patriots-Trainer Bill Belichick.

Ausgerechnet der erst vor wenigen Tagen verpflichtete Wide Receiver Danny Woodhead avancierte bei seiner Patriots-Premiere zu einer Stütze. Dem 26-Jährigen gelang ein wichtiger Touchdown. Teamkollege Randy Moss trug den Ball zweimal in die Endzone, Quarterback-Star Tom Brady warf drei Touchdown-Pässe. New Englands Defensive hingegen offenbarte wie schon bei der 14:28-Niederlage eine Woche zuvor bei den New York Jets große Lücken.