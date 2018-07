NFL: Mannings Serie reißt nach 13 Jahren

Boston (dpa) - Eine einmalige Serie geht in der National Football League zu Ende. Seit seinem NFL-Debüt am 6. September 1998 hat Quarterback Peyton Manning die Indianapolis Colts in allen 227 Spielen auf's Feld geführt. Das gelang bislang keinem anderen NFL-Profi.

Diesmal wird Manning zum Saisonauftakt aber fehlen. Er wurde zum dritten Mal innerhalb von zwei Jahren am Nacken operiert. Erst im Juli hatte er seinen Vertrag für 90 Millionen Dollar um fünf Jahre verlängert. Nun wird Manning jedoch voraussichtlich zwei bis drei Monate fehlen. Manche vermuten sogar, dass Mannings Karriere ganz beendet sein könnte.