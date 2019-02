NFL erzielt Einigung mit Kaepernick und Reid

Die Namen bleiben gleich, die Gastronomen wechseln: Am vergangenen Samstag ist das „Eiscafé Petrini“ in die neue Saison gestartet. Ein paar Häuser weiter, in der Gaststätte „Zum Hasen“, laufen die letzten Vorbereitungen für die Wiedereröffnung. Am Freitag, 1. März, will Massimiliano Calabro seine ersten Gäste willkommen heißen. Er ist der neue Pächter.

Noch gehen Handwerker in dem Laupheimer Traditionslokal „Hasen“ ein und aus. Auf den Tischen stapeln sich Kisten mit Geschirr und Küchenutensilien.