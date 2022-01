NFL: Eklat von Antonio Brown - „Nicht länger ein Buc“

American-Football-Spieler Antonio Brown von den Tampa Bay Buccaneers hat in der NFL für den nächsten Skandal gesorgt und ist danach von seinem Trainer aus dem Team geworfen worden.

„Er ist nicht länger ein Buc“, sagte Trainer Bruce Arians nach dem 28:24-Erfolg bei den New York Jets. Der Coach wollte keine weiteren Worte über Brown verlieren. Der 69-jährige Arians machte klar, dass er nur über die Spieler reden wolle, die noch Teil seines Teams seien.

Der 33 Jahre alte Brown war im dritten Viertel in der Partie gegen die New York Jets so verärgert, dass er sein Trikot auszog und einfach vom Feld ging. Brown war von Trainer Arians ausgewechselt worden. Sein Mitspieler Mike Evans versuchte vergeblich, ihn aufzuhalten. Den Fans auf der Tribüne warf Brown sein Hemd und seine Handschuhe zu. Mit nacktem Oberkörper ging er dann in die Kabine im MetLife Stadium.

„Das ist eine schwierige Situation“, sagte Buccaneers-Superstar Tom Brady. „Jeder sollten tun, was er kann, um ihm zu helfen, wie er es gerade braucht. Wir alle lieben ihn. Er liegt uns sehr am Herze“, meinte der 44 Jahre alte Quarterback. „Wir wollen ihn in seiner Bestform sehen, aber leider wird es nicht mehr in unserem Team sein.“

Man haben viele Freundschaften, die halten werden, sagte Brady. Er denke, das Wichtigste am Football seien die Beziehungen zu Freunden und Ihren Teamkollegen. „Sie gehen über das Spiel hinaus. Wir sollten jetzt alle mitfühlend und einfühlsam sein.“

Football-Profi Brown hatte in der Vergangenheit immer wieder für Aufsehen gesorgt. Zu Beginn der vergangenen Saison war er zu den Bucs gewechselt, die ersten acht Wochen war er von der Liga wegen eines Verstoßes gegen den Verhaltenskodex gesperrt gewesen, gewann dann mit seiner Mannschaft den Super Bowl. Zuletzt war Brown wegen eines gefälschten Impf-Ausweises zu drei Spielen Sperre von der Liga verurteilt worden.

© dpa-infocom, dpa:220102-99-569299/3

NFL-Pressemitteilung

Bericht