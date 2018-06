Neymar ist bei der WM ins Mannschaftstraining der brasilianischen Nationalmannschaft zurückgekehrt. Der 26 Jahre alte Angreifer habe an allen Übungen der geschlossenen Einheit in Sotschi „normal“ teilgenommen, wie Brasiliens Fußballverband CBF mitteilte.

Tags zuvor hatte Neymar eine Einheit wegen Schmerzen am Knöchel des zuvor verletzten rechten Fußes abbrechen müssen. Angesichts seiner schnellen Rückkehr dürfte auch ein Einsatz beim zweiten Gruppenspiel der Seleção gegen Costa Rica nicht in Gefahr sein. Die Brasilianer fliegen noch am Abend nach St. Petersburg, wo die Partie am Freitag (14.00 Uhr) ausgetragen wird.

