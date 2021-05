Neururer ist jetzt im Vorstand des Wuppertaler SV

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Biberach sinkt weiter und liegt derzeit nach Angaben des Landesgesundheitsamts bei 176,4 (Vortag: 193,8). Vor einer Woche lag der Inzidenzwert, also die Anzahl der Neuinfektionen pro 100000 Einwohner in einer Woche, noch bei 211,6. Das Kreisgesundheitsamt meldete am Dienstag 55 neue Corona-Fälle und damit 22 weniger als eine Woche zuvor. Zudem ist eine weitere Person in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben.