Neun Schlussrunde-Birdies: Sungjae Im siegt in Las Vegas

Der Südkoreaner Sungjae Im hat das PGA-Golf-Turnier in Las Vegas gewonnen.

Eine herausragende Schlussrunde mit insgesamt neun Birdies sicherte dem 23-Jährigen den zweiten PGA-Erfolg seiner Karriere. Nach der 62er-Runde am Sonntag hatte er am Ende insgesamt vier Schläge Vorsprung auf Matthew Wolff aus den USA, der auf 264 Schläge kam. Der einzige deutsche Teilnehmer, Stephan Jäger, war bei dem mit sieben Millionen US-Dollar dotierten Wettkampf am Cut gescheitert.

© dpa-infocom, dpa:211011-99-553440/2

Ergebnisliste PGA-Turnier