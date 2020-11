Neues zu Mick Schumacher? - Haas will bald etwas verkünden

Die Vorgänge rund um den Schlachthof in Biberach werfen ein Schlaglicht auf die Arbeit von Tierschutzaktivisten. Die bewegen sich mit ihren Aktionen häufig in rechtlichen Grauzonen. Was im Kampf für den Tierschutz erlaubt ist und was nicht, hat Theresa Gnann den Mannheimer Professor für Wirtschaftsstrafrecht, Jens Bülte, gefragt.

Herr Bülte, immer wieder decken Tierschutzorganisationen tierschutzrechtliche Verstöße an Schlachthöfen oder Mastbetrieben auf.