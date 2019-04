Neuer Trainer - neue Hoffnung: Der VfB Stuttgart lebt wieder

Als reine Euphorie-Gala oder rundum perfekt wollte Stuttgarts Aufbruchtrainer Nico Willig sein Bundesliga-Debüt dann doch nicht beschreiben: Trotz des 1:0-(0:0)-Sieges des VfB gegen Borussia Mönchengladbach, trotz eines Mentalitätswandels der Mannschaft und auch trotz des leichten Durchatmens im Kampf um das Minimalziel Relegationsplatz.

Und so antwortete der bisherige U19-Trainer des VfB auf die Frage, wie er seinen ersten Auftritt in der Bundesliga erlebt habe, so: „Im Hotel war ich relativ entspannt. Je näher ich zum Stadion kam, sind dann doch die ein oder anderen Schweißtropfen gelaufen.“ Der größte Unterschied zu seiner vorangegangenen Tätigkeit? „Ich habe meine Spieler verbal nicht so erreicht wie im Jugendbereich – das hat schon etwas geschmerzt.“ Doch sollte man diese Aussage eher als kleinen Scherz des Nachfolgers von Markus Weinzierl betrachten.

Denn was der Interimstrainer innerhalb weniger Tage am Wasen bewirkt hat, war dann doch offensichtlich. Willig änderte die taktische Herangehensweise. Im 4-4-2 ließ er Andreas Beck im Mittelfeld spielen („Andy ist ein Signalspieler und wir wollten in diesem Bereich Signale sehen. Wir brauchen sie dort und nicht an der Linie“), setzte auf die von Weinzierl nicht gerade geförderten Borna Sosa und Anastasios Donis (der den Sieg in der 56. Minute sicherte) und propagierte ein einfaches Spiel.

Dazu verteidigte sein Team je nach Situation „sehr hoch oder sehr tief“ und hatte mehr Mut als bei der herben 6:0-Klatsche gegen Augsburg eine Woche zuvor. Oder, wie Kapitän Andreas Beck es formulierte: „Wir haben heute attackiert und nach hinten Platz gelassen, um vorn gefährlicher zu sein.“ Das habe der Trainer gefordert. „Und wir haben uns drauf eingelassen.“

Nach den turbulenten Tagen und Wochen sowie der augenscheinlichen Verängstigung nicht unbedingt der Normalfall. Und noch etwas war entscheidend: 19 Fouls bedeuteten zudem ein Saisonhoch, das erste zu Null in der Rückrunde war die logische Konsequenz. Die beherzte Spielweise riss auch die Cannstatter Kurve mit, die unter dem Motto: „Verdient euch eure Kurve“, die ersten 20 Minuten komplett geschwiegen hatte.

Aber spätestens nach dem erlösenden Tor war vieles vergessen, lagen sich Spieler und Fans in den Armen und schöpften wieder Hoffnung, träumten sogar noch von der noch rechnerisch möglichen direkten Rettung, aber vor allem auch von neuem Selbstvertrauen.

„Wir haben letzte Woche alle auf die Schnauze bekommen“, sagte Andreas Beck drastisch: „Der Trainer hat es geschafft, eine gewisse Euphorie dem Spiel gegenüber hinzubekommen. Wir waren mental in guter Verfassung.“ Also alles nur eine Frage des Coachings und das Dagewesene nur eine Folge der Arbeit von Weinzierl?

Willig „ist ein noch junger Trainer, bei dem man den Eindruck hat, dass er schon jahrelang im Profibereich arbeitet. Es ist eine ganz andere Herangehensweise – ohne das zu werten“, erklärte Beck diplomatisch die Arbeit des 38-Jährigen: „wir sollten einfach heute jagen und kämpfen, Signale setzen.“ Und noch etwas half gegen den mentalen Ballast: „So ein Wechsel lenkt ja auch ab von dem, was zuvor war.“

Dabei hätte das Spiel vielleicht ganz anders laufen können, wenn Ron-Robert Zieler nicht so stark gegen Alassane Plea gerettet hätte (4.) – eine Szene, die aus Sicht von Gladbach-Coach Dieter Hecking symptomatisch war für den schwachen Auftritt der Elf vom Niederrhein: „Wenn zwei Mitspieler ganz frei mitlaufen und ich lege den Ball nicht quer, dann sagt das vieles aus meiner Sicht.“

Doch war die Aktion des VfB-Torwarts genau eines dieser Signale, die Willig zuvor gefordert hatte. Als Ansporn für das Team und auch die Zuschauer. „Man kann nicht immer nur Pech haben und wir waren einfach heute dran“, formulierte Torwart Zieler, der die Rettungsaktion zu Beginn seines 250. Bundesligaspiels nicht zu hoch bewertet haben wollte: Wir haben noch drei wichtige Spiele. Das heute war nur ein Sieg.“

Schritt auf die Krankenstation

Aber für den hatten sich die Spieler dennoch ein „ganz, ganz großes Lob“ ihres Trainers verdient. Für Pizza, die der gebürtige Schwabe Willig in seiner bisherigen Funktion als U19-Coach nach wichtigen Erfolgen gerne ausgab, sei die Saison aber „bei Weitem noch nicht fortgeschritten genug“.

Selbst wenn es sie irgendwann geben wird, wird es eher der Ausstand für Willig sein. Denn auch wenn einige Fans dem Balinger nach dem Sieg schon gerne einen Vertrag auf Lebenszeit gegeben hätten, stellte Sportvorstand Thomas Hitzlsperger nochmals klar: „Wir haben beide beschlossen, dass es bis zum Ende der Saison geht. Dann ist das Thema erledigt und dann geht Nico wieder zur U19.“ Er könne für die Entscheidung auch nicht die kommenden Spiele abwarten.

„Die halbe Bundesliga sucht Trainer. Wenn ich jetzt nochmal vier Wochen warte und dann erst anfange, würden alle sagen: Du machst deinen Job nicht!“ Doch der Fokus liegt auch nach dem Sieg woanders: „Wir haben viel Gutes gesehen“, sagte er, „aber wir sind immer noch nur auf dem Relegationsplatz. Da bleibt Bescheidenheit gefragt.“ Oder eben wie es Nico Willig ausdrückte: „Es war der Schritt von der Intensiv- auf die Krankenstation.“

