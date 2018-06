Neuer Stil: Klinsmann bittet US-Fans um Geduld

Huntington Beach (dpa) - US-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann hat die amerikanischen Fußball-Fans um Geduld gebeten. Die Umstellung von einem reagierenden auf einen aktiven Spielstil sei enorm, sagte der ehemalige Bundestrainer der Nachrichtenagentur Reuters.

„Diese Umstellung wird Zeit brauchen“, betonte Klinsmann. Der 47-Jährige räumte ein, es sei ein schwieriger Prozess, dies in den USA zu erklären, „weil die Amerikaner wie die Deutschen ungeduldig sind und Ergebnisse sehen wollen“. Seit der Amtsübernahme von Vorgänger Bob Bradley hat das US-Team vier von sieben Spielen verloren und nur zwei gewonnen. „Es ist knifflig. Man will die Ergebnisse haben, während man etwas verändert“, gab Klinsmann in seinem kalifornischen Wohnort Huntington Beach zu.

Die neue taktische Ausrichtung begründete er auch mit der Mentalität der Menschen in seiner Wahl-Heimat. „Amerikaner sind keine reagierenden Menschen - das ist nicht in ihrer DNA. Warum also sollte man einen Stil spielen, der nicht der Kultur entspricht?“ fragte Klinsmann. „Wir werden vielleicht nie in der Lage sein, einen wirklich kontrollierenden Fußball gegen Länder wie Spanien oder Deutschland oder Brasilien zu spielen. Aber wir wollen mehr dahin kommen, mit ihnen zu spielen statt nur zu verteidigen und auf einen Konter zu hoffen“, erklärte der Weltmeister von 1990.

Als Hindernis sieht er die Fußball-Strukturen in den USA. Dort sei es nicht leicht zu verstehen, dass anders als im Basketball, American Football und Eishockey nicht die besten Spieler nach Amerika kämen. „Im Fußball ist es andersherum. Die Gegner kommen aus aller Welt, und die Arbeitsweise muss global sein“, meinte Klinsmann.