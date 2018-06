Neuer Sportvorstand Bornemann legt in Nürnberg los

Andreas Bornemann hat seine Arbeit beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg mit großem Enthusiasmus angetreten. „Ich freue mich riesig auf die Aufgabe bei diesem Traditionsverein“, sagte der 44 Jahre alte Ex-Profi bei seiner offiziellen Vorstellung.

Der Nachfolger von Martin Bader, der zum 1. Oktober neuer Geschäftsführer beim Bundesligisten Hannover 96 wird, trete seinen Job mit „klaren Vorstellungen“ an, hob der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Grethlein hervor: „Er war, das kann man so sagen, unser Wunschkandidat.“

In Nürnberg soll Bornemann gelingen, was ihm bereits bei seiner erfolgreichen Manager-Tätigkeit von 2002 bis 2007 bei seinem Stammverein SC Freiburg geglückt war - der Aufstieg in die Bundesliga. Wenn er sich dieses Ziel nicht setzen würde, „wäre ich hier fehl am Platz“, sagte Bornemann. Es könne aber nicht „alles auf Knopfdruck“ funktionieren, sagte er zugleich. „Mit Kontinuität steigt die Chance auf Erfolg“, meinte Bornemann: „Wichtig wird sein, die Kräfte im Verein, die da sind, zu bündeln und dann in eine Richtung zu lenken.“

Trainer René Weiler begrüßte die Anstellung von Bornemann. „Ich bin froh, dass wir wieder eine Orientierungsperson haben“, sagte der Schweizer. Der „Club“ hat in seiner Führungsriege einen kompletten Schnitt vollzogen. Am Mittwoch hatte man sich auch noch von Wolfgang Wolf getrennt, dem bisherigen Leiter der Fußballabteilung. Vor Bornemann hatte zu Beginn des Monats bereits der ebenfalls 44 Jahre alte Michael Meeske sein Amt als Vorstand für Verwaltung, Marketing und Finanzen angetreten.

„Die Mission des Aufsichtsrates ist abgeschlossen. Wir hatten einen Transformationsprozess begonnen und haben die zwei hauptamtlichen Vorstände ausgetauscht. Wir sind glücklich, eine hervorragende Auswahl getroffen zu haben“, sagte Aufsichtsratschef Grethlein.

Aufsichtsrat 1. FC Nürnberg

Spielplan 1. FC Nürnberg

Kader 1. FC Nürnberg