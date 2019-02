Neuer setzt beim FC Bayern weiter mit Torwarttraining aus

Nationalkeeper Manuel Neuer hat beim FC Bayern auch zum Start in die neue Trainingswoche auf torwartspezifisches Training verzichtet. Dies teilten die Münchner mit.

Der am Daumen verletzte Neuer trainierte dafür mit den Feldspielern. Drei Tage vor dem Bundesliga-Gastspiel am Freitag (20.30 Uhr) beim FC Augsburg fehlten Trainer Niko Kovac neben Corentin Tolisso, der sich nach einem Kreuzbandriss weiter heranarbeitet, auch Arjen Robben, Mats Hummels und Robert Lewandowski. Der FC Bayern nannte keine Details. Das Duell in Augsburg ist Neuers letzte Möglichkeit für einen Einsatz vor dem Champions-League-Duell in Liverpool am 19. Februar.

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Spielplan FC Bayern

Bayern-Kader mit Saisonbilanz

FCB-Mitteilung