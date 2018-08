Neuer mit Vorfreude am Tegernsee - WM-Aus „belastet“

Das erstmalige Vorrunden-Aus einer deutschen Nationalmannschaft bei einer WM ist bei Manuel Neuer im Trainingslager seines FC Bayern am Tegernsee noch nicht vergessen.

„So was belastet einen, das ist ja ganz klar, das kann man nicht einfach wegwischen und sagen wir starten jetzt von Neuem“, sagte der Fußball-Nationaltorhüter. Neuer stand beim Training am Freitagvormittag wieder in Rottach-Egern auf dem Platz. Bei der Einheit war auch Franck Ribéry dabei, der am Vortag eine Platzwunde am Kopf erlitten hatte.

„Natürlich haben wir unsere Aufgaben und Ziele hier im Verein, aber das belastet natürlich einen Profi. Wir sind alles Profis und wollen unseren Ansprüchen gerecht werden. Das haben wir bei der Weltmeisterschaft nicht geschafft“, sagte Neuer. „Das ärgert einen. Trotzdem muss es weiter gehen und hier wird für jeden einzelnen jetzt der Grundstein gelegt, um wieder fit die neue Saison zu starten.“

Nach der schwierigsten Bundesliga-Saison seiner Karriere blickt der mehrmalige Welttorhüter der neuen Spielzeit mit besonders viel Vorfreude entgegen. „Ich habe ja eine gewisse Vorgeschichte und konnte lange nicht trainieren und deshalb freue ich mich, dass ich wieder einsteigen und trainieren kann“, sagte Neuer.

Der 32-Jährige wurde nach seinem dritten Mittelfußbruch erst kurz vor der WM fit. In der Bundesliga-Saison kam er nur auf drei Einsätze. Zuletzt spielte er für den FC Bayern am 16. September 2017.

