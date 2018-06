Neuer Mercedes-Bolide dreht erste Runden in England

Silverstone (dpa) - Wenige Tage vor den offiziellen Auftakt-Testfahrten in Spanien hat das Mercedes-Team seinen neuen Formel-1-Wagen die ersten Runden drehen lassen.

Wie der Rennstall mitteilte, legte Nico Rosberg im neuen F1 W05 in Silverstone insgesamt 40 Kilometer zurück. Seine ersten öffentlichen Testläufe wird der Silberpfeil am Dienstag in Jerez de la Frontera absolvieren. Unmittelbar davor wird auch klar, wie der neue Mercedes aussieht, mit dem der deutsche Autobauer in der Saison 2014 die Jagd auf WM-Titelverteidiger Sebastian Vettel und dessen Red-Bull-Rennstall angeht.

Auf dem Circuito de Jerez haben die Rennställe vier Tage Zeit, die Wagen zu testen. Für Mercedes steigt Lewis Hamilton am ersten und dritten Tag, Rosberg am zweiten und vierten Tag ins Cockpit.