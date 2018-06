Neuer Ersatzfahrer beim Hülkenberg-Team Force India

Berlin (dpa)- Der Spanier Daniel Juncadella ist neuer Ersatzfahrer beim Formel-1-Rennstall Force India. Der 22-Jährige, der im Deutschen Tourenwagen-Masters weiterhin für Mercedes starten wird, ist damit auch der Reservepilot für den Emmericher Nico Hülkenberg.

Juncadella werde bei einigen Freien Trainings an den Grand-Prix-Freitagen zum Einsatz kommen, kündigte Force India, das seine Formel-1-Motoren von Mercedes bekommt, am Freitag in einer Pressemitteilung an.

Mitteilung