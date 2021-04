Neuer Bundestrainer: Nagelsmann setzt sich für Rangnick ein

Wenn nach den Osterferien die Schule wieder startet, müssen fast alle Schüler in Baden-Württemberg zunächst zu Hause bleiben. In einem Brief an die Schulen vom Donnerstag erklärt das Kultusministerium die Pläne für den Schulbetrieb ab 12. April. Dadurch ist nun auch klar: Die Testpflicht für Schulpersonal und auch für Schüler kommt.

Die Lage spitzt sich zu. Die britische Variante des Coronavirus, die deutlich ansteckender ist, dominiert das Infektionsgeschehen.