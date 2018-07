Neuer Ärger bei Commonwealth Games

Neu Delhi (dpa) - Kein fließendes Wasser im Athletendorf, dazu weitere Absagen von Sportlern: Eine Woche vor dem Start der Commonwealth Games in Neu Delhi werden die indischen Organisatoren erneut mit Problemen und Beschwerden konfrontiert.

Obwohl die ersten Aktiven längst da sind, muss in ihren Unterkünften noch einmal geputzt und nachgebessert werden. Die bis zum 26. September gesetzte Frist wurde deshalb bis zum 29. September verlängert. Vier Tage vor der Eröffnungsfeier am 3. Oktober soll in den 34 Wohn-Türmen mit ihren 1168 Appartements alles zur Zufriedenheit der über 7000 Athleten und Offiziellen gerichtet sein.

„Wir tun alles, um erfolgreiche Spiele durchzuführen zu können“, versicherte eine Offizielle, die jetzt das „Großreinemachen“ im Athletendorf überwachen soll. Die hygienischen Zustände hatten dort schon in der vorigen Woche in einigen Teilnehmerländern heftige Kritik hervorgerufen. Danach mussten die Organisatoren reagieren. Der Präsident der Commonwealth-Games-Vereinigung, der Jamaikaner Michael Fennell, sagte am 24. September in der indischen Hauptstadt, ihm sei über „bedeutende Fortschritte“ im Athletendorf berichtet worden.

Dies konnte der indische Boxer Akhil Kumar so nicht bestätigen - im Gegenteil: Als der 54-Kilo-Kämpfer ein Nickerchen machen wollte, brach sein Bett zusammen. Dies berichtete die „Times of India“. Besonders peinlich: Sportler aus dem Gastgeberland beschwerten sich über schmutzige Toiletten und nicht funktionierende Wasserhähne. Das englische Team stieg zunächst in einem Hotel ab.

Zwei weitere Absagen kamen vom australischen Team: Radfahrer Travis Meyer und Tischtennis-Spielerin Stephanie Sang werden nicht beim größten internationalen Sportereignis 2010 nach der Fußball-WM starten. Auch die schottische Tennis-Spielerin Elena Baltacha kommt nicht nach Neu Delhi. Auch sie machen sie sich Sorgen um ihre Gesundheit und Sicherheit.

Zuvor hatte schon einer der prominentesten neuseeländischen Athleten, Radprofi Greg Henderson, seine Teilnahme an dem Großereignis abgesagt. Für die Spiele, die alle vier Jahre stattfinden, haben sich Sportler aus 71 Ländern angemeldet.