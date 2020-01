Neu-Kölner Uth darf nicht gegen FC Schalke spielen

Von Schwäbische Zeitung

Elmar Mühlebach sticht am 11. Januar wieder in See. Als Kapitän der MS Amadea, das ist das Nachfolgemodell des legendären Traumschiffs, der MS Deutschland.

Ab Madeira geht es auf Weltreise über die Weltmeere mit 600 Passagieren und 300 Crewmitgliedern. Zuerst über den Atlantik, dann durch den Panamakanal in den Pazifik, dann rund um Südamerika mit südlichstem Ziel Kap Horn und wieder zurück in den Atlantik mit Kurs Europa. Zwischen den Jahren war Mühlebach auf Heimatbesuch in Laiz.