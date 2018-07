Neid und Jones losen erste WM-Tickets aus

Frankfurt/Main (dpa) - Für die ersten Fans der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2011 in Deutschland hat das Warten am 7. Dezember ein Ende. Um 11.00 Uhr werden Bundestrainerin Silvia Neid und OK- Präsidentin Steffi Jones die Auslosung der ersten Städte-Serien für die WM in zwei Jahren vornehmen.

Ausgelost werden die zu diesem Zeitpunkt bereits überbuchten Kategorien. Alle Ticket-Anträge, die bis zum 6. Dezember, 24.00 Uhr, eingehen, nehmen an dem Verfahren teil. Die Gewinner werden dann benachrichtigt. Zwischen dem 11. Dezember 2009 und dem 31. Januar 2010 werden dann die noch verfügbaren Städte-Serien in der Reihenfolge des Bestelleingangs vergeben. „Auch die Fans, die nach der Auslosung am Montag leer ausgehen, haben realistische Chancen, sich noch vor Weihnachten eine Städte-Serie zu sichern“, sagte Jones.