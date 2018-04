Neapel verliert in Florenz 0:3

Verfolger SSC Neapel hat eine heftige Auswärtsniederlage in der italienischen Fußball-Meisterschaft kassiert und Spitzenreiter Juventus Turin wieder auf vier Punkte davonziehen lassen.

In Unterzahl verlor der Tabellen-Zweite der Serie A beim AC Florenz mit 0:3 (0:1). Matchwinner der Gastgeber war Giovanni Simeone, der in der 34. und 62. Minute sowie in der Nachspielzeit alle drei Treffer zum Heimsieg erzielte. Da Kalidou Koulibaly schon nach acht Minuten Rot sah, musste Neapel fast die gesamte Partie lang mit neun Feldspielern auskommen.

Juve hatte sich zuvor glücklich mit 3:2 (1:0) gegen Inter Mailand durchgesetzt und führt nach 35 von 38 Spieltagen mit 88 Punkten vor Neapel (84).

