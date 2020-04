NBA: Trainingsgelände könnten demnächst öffnen

Von Schwäbische Zeitung

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, gilt ab Montag, 27. April, in Baden-Württemberg und damit auch in Tuttlingen die Pflicht, in Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr wie in Bussen und Bahnen eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Unser Mitarbeiter Simon Schneider hat sich deshalb in der Tuttlinger Innenstadt bei Passanten umgehört und gefragt, wie sie zu der Maskenpflicht stehen.

Das Ehepaar Roswitha und Erwin Stachnick aus der Möhringer Vorstadt befürworten die Verordnung: „Wir finden die Maßnahme mit der ...