NBA: Theis und Boston gewinnen Spiel zwei gegen Indiana

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und seine Boston Celtics haben in den Playoffs der nordamerikanischen NBA einen weiteren Sieg gefeiert. Das Team aus Massachusetts besiegte im zweiten Spiel der Erstrundenserie die Indiana Pacers 99:91 (52:50).

Der 27-jährige Theis erzielte vier Punkte und holte zwei Rebounds beim Heimerfolg seines Teams. Bostons Aufbauspieler Kyrie Irving war mit 37 Punkten und sieben Assists der Topscorer der Partie. Nach zwei Siegen in Folge steht es in der Best-of-Seven-Serie 2:0 aus Sicht der Celtics. Spiel drei ist für Freitag in Indianapolis angesetzt.

Die Houston Rockets um Liga-MVP (wertvollster Spieler) James Harden konnten ebenfalls den zweiten Sieg im zweiten Spiel verbuchen. Die Texaner gewannen gegen die Utah Jazz 118:98 (70:44). Der 29-jährige Harden verbuchte mit 32 Punkten, 13 Rebounds und zehn Assists das dritte Playoff-Triple-Double seiner Karriere.

Der deutsche Nachwuchsspieler Isaiah Hartenstein kam auf vier Punkte bei seinem Playoff-Debüt. Houston geht mit einer 2:0-Führung ins dritte Spiel der Serie am Samstag in Salt Lake City.

