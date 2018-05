NBA-Teamchef soll Spieler mit Fake-Accounts kritisiert haben

Von Deutsche Presse-Agentur

Im Prozess um das Familiendrama in Villingendorf (Kreis Rottweil) hat der Angeklagte zugegeben, seinen Sohn am Tag der Einschulung erschossen zu haben. Er gestand auch die Tötung von zwei weiteren Menschen. Die Anklage wirft ihm vor, bei dem Vorfall im vergangenen Herbst drei Morde begangen zu haben, weil ihn seine Partnerin verlassen hatte. Er sei in der Situation nicht mehr derselbe gewesen, sagte der 41-Jährige am Mittwoch vorm Landgericht Rottweil.