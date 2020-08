NBA-Star Westbrook am Oberschenkel verletzt

Von Schwäbische Zeitung

Die 63-jährige Frau aus Biberach war seit Dienstag in Biberach vermisst worden, nachdem sie am Mittag nicht in ihrer Wohnung war. Die Suche der Familie verlief ohne Erfolg, so dass sie die Polizei einschaltete.

Aufgrund des Gesundheitszustands der Frau war zu befürchten gewesen, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte oder sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Nach Angaben der Polizei ist die Frau seit Mittwochnachmittag wieder zuhause.