NBA-Star Wade über Konkurrent Nowitzki: „Einer der Größten“

Der Ruf der Online-Ticketbörse Viagogo ist nicht der beste. Überteuerte Karten, falsche Karten oder Karten für Veranstaltungen, die es gar nicht gibt. In Verbraucherforen berichten zahllose Viagogo-Opfer, wie sie abgezockt wurden. Trotzdem fallen immer wieder Menschen auf diesen Ticket-Schwarzmarkt herein. Auch die Verfasserin dieses Artikels, die für das Spiel des 1. FC Heidenheim gegen den Hamburger SV drei Tickets für 152,94 Euro bei Viagogo orderte und sich das Spiel am kommenden Samstag nun zu Hause vor dem Fernseher anschauen darf.