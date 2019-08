NBA-Star Schröder lässt Gründe für späteren Start offen

NBA-Star Dennis Schröder hat die genauen Gründe für seinen späteren Einstieg in die WM-Vorbereitung mit den deutschen Basketballern offengelassen.

„Nein, nicht wirklich“, antwortete der 25 Jahre alte Aufbauspieler der Oklahoma City Thunder vor dem Supercup in Hamburg auf die Frage, ob er etwas dazu sagen möchte. „Das Team wusste das, und jetzt bin ich hier.“

Schröder hatte an diesem Dienstag in Hamburg gut eine Woche nach seinen derzeit 13 Teamkollegen als letzter Nationalspieler die gemeinsame Vorbereitung aufgenommen. Nach Verbandsangaben hatte der Anführer des Teams in den USA noch „wichtige persönliche Dinge“ zu erledigen gehabt. Mit einem anderen Verein habe dies nichts zu tun gehabt, bestätigte Schröder.

Beim Supercup trifft das deutsche Team dieses Wochenende auf Ungarn (Freitag/20.00 Uhr), Tschechien (Samstag/20.00 Uhr) und Polen (Sonntag/15.00 Uhr). Kommende Woche reist die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds zur weiteren Vorbereitung ins japanische Tokio, von dort geht es weiter nach China zur Weltmeisterschaft (31. August - 15. September). In der Vorrunde trifft das Rödl-Team auf Frankreich, die Dominikanische Republik und Jordanien.

