NBA-Star Ginobili beendet Profikarriere

Ein 95-jähriger Mann ist am Montagmorgen auf dem Poststeg ausgeraubt worden. Das berichtet die Polizei.

Am frühen Montagmorgen hatte der Rentner am Geldautomaten der Volksbank "Am Seltenbach" Bargeld abgehoben und war auf dem Rückweg zur Wohnung. Als der Mann zwischen 5.30 und 5.50 Uhr den so genannten "Poststeg" über die Donau überquerte, attackierte ihn ein unbekannter jungen Mann. Er entriss dem 95-Jährigen seine schwarze Ledertasche.