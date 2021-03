NBA setzt Draft-Termin auf den 29. Juli

Der NBA-Draft ist für den 29. Juli angesetzt. Das gab die beste Basketball-Liga der Welt bekannt. Ein möglicher Top-Kandidat bei der Talentevergabe im Sommer ist der Berliner Franz Wagner, der derzeit mit den Michigan Wolverines um die College-Meisterschaft in den USA spielt.

Der 19 Jahre alte Bruder von NBA-Profi Moritz hat allerdings noch nicht entschieden, ob er sich bereits in diesem Jahr zum Draft anmelden will. Im US-Profi-Sport sichern sich die Teams die Rechte an Nachwuchsspielern durch die Auswahl beim Draft, schlechte Teams aus der vorausgegangenen Saison dürfen zuerst wählen. Der Gastgeber des Drafts ist noch unbekannt.

