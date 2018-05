NBA-Playoffs: Houston übernimmt Führung gegen Golden State

Die Houston Rockets haben im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Die Texaner gewannen das fünfte Spiel der Halbfinalserie gegen Titelverteidiger Golden State Warriors 98:94 (45:45).

Eric Gordon war mit 24 Punkten der erfolgreichste Punktesammler beim Heimsieg der Rockets. Chris Paul (20 Punkte) und James Harden (19 Punkte) überzeugten ebenfalls aufseiten der Gastgeber. Bei den Gästen aus Kalifornien war Kevin Durant mit 29 Punkten tonangebend. Klay Thompson (23 Punkte) und Stephen Curry (22 Punkte) konnten ebenfalls mehr als 20 Punkte in der Auswärtsniederlage erzielen.

Nach dem Heimerfolg führen die Rockets in der Best-of-Seven-Serie mit 3:2 nach Spielen. Mit einem Auswärtssieg in Spiel sechs am Samstag im kalifornischen Oakland könnte Houston zum ersten Mal seit 1995 wieder das NBA-Finale erreichen.

