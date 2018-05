NBA-Playoffs: Cleveland verliert erstes Halbfinale in Boston

Von Thomas Heckmann

Stundenlang ist am Samstagnachmittag die Autobahn 8 zwischen Merklingen und Ulm-West nach einem schweren Verkehrsunfall blockiert gewesen. Gegen 16.40 Uhr kam es im Baustellenbereich gut einen Kilometer vor der Raststätte Aichen zu einem Unfall, bei dem ein Mann sein Leben verlor. Beteiligt war eine Gruppe von Feuerwehrleuten aus Österreich, die in Breithülen an einer Feuerwehrfortbildung teilgenommen und in Laichingen übernachtet hatten.

Nach den ersten Angaben der Polizei blieb der Fiat eines 66-jährigen Mannes am ...