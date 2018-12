NBA-Neuling Wagner erzielt erste Punkte für Lakers

Mit dieser Eindeutigkeit haben die Baindter nicht gerechnet. Simone Rürup hat im ersten Wahlgang der Bürgermeisterwahl am Sonntag überwältigende 64,9 Prozent erreicht. Das kratzt sogar an einer Zweidrittelmehrheit. Um im ersten Wahlgang zum Bürgermeister gewählt zu werden, sind laut Gemeindeordnung 50 Prozent plus eine Stimme notwendig. Das hat die Eschacher Ortsvorsteherin Simone Rürup mehr als übertroffen.

Mitbewerber Stefan Obermeier, der Vermessungsdirektor und ehemalige Bürgermeister von Ebenweiler, erreichte mit 26,8 Prozent ...