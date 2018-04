NBA-Mitfavorit Houston gewinnt Playoff-Spiel gegen Utah

Die Houston Rockets haben zum Auftakt der zweiten Playoff-Runde in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA einen Sieg gefeiert. Die Texaner besiegten am Sonntag die Utah Jazz 110:96 (64:38).

Rockets-Star James Harden führte sein Team mit 41 Punkten, acht Rebounds und sieben Assists zum Heimerfolg. Chris Paul erzielte 17 Zähler im Spiel. Bei den Gästen aus Utah überzeugten Donovan Mitchell und Jae Crowder (beide 21 Punkte). In der Best-of-Seven-Serie liegen die Rockets nach dem Heimerfolg mit 1:0 in Führung. Das zweite Spiel wird am Mittwoch ebenfalls in Houston ausgetragen.

Spielstatistik Utah Jazz-Houston Rockets