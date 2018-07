NBA-Meister Lakers unter Druck: Suns gleichen aus

Phoenix (dpa) - Titelverteidiger Los Angeles Lakers gerät im Rennen um die Meisterschaft in der nordamerikanischen Basketball- Profiliga NBA immer mehr unter Druck. Bei den Phoenix Suns zog das Team um Superstar Kobe Bryant erneut mit 106:115 den Kürzeren.

Damit glichen die Suns in der Serie Best of Seven zum 2:2 mit den Lakers aus, die im fünften Match des Eastern Conference-Finales wieder Heimrecht haben. Bryant war mit 38 Punkten und 10 Assists der überragende Spieler der Gäste.

Aber wiederum stahlen Amare Stoudemire (21 Punkte) und der mit gebrochener Nase spielende Steven Nash (15) den Kaliforniern die Show. Stoudemire hatte noch im vorigen Spiel mit 42 Punkten gegen L.A einen persönlichen Playoff-Rekord erreicht. Zudem war die Bank der Suns mit Leandro Barbosa (14), Jared Dudley (11) und Goran Dragic (8) besser besetzt als die der Gäste. Die Ersatzspieler warfen nach dem 85:87- Rückstand die Suns bis rund drei Minuten vor dem Abpfiff zum vorentscheidenden 103:94 in Führung.