NBA-Legende Westphal im Alter von 70 gestorben

Die NBA trauert um den früheren Meisterspieler und langjährigen Trainer Paul Westphal. Das Mitglied der Basketball-Ruhmeshalle sei im Alter von 70 Jahren gestorben, teilte sein Ex-Team Phoenix Suns mit.

„Er wird für seine Großzügigkeit, Führung und Liebe für das Spiel, die seine vielen Jahre in der NBA definierten, erinnert werden“, würdigte ihn Liga-Commissioner Adam Silver in einer Mitteilung.

Mit den Boston Celtics holte Westphal 1974 als Profi den NBA-Titel. Als Trainer führte er die Suns 1993 in die Finalspiele und unterlag dort den Chicago Bulls um Michael Jordan. Zuletzt war er als Chefcoach 2012 für die Sacramento Kings tätig und agierte danach noch als Assistent bei den Brooklyn Nets. 2019 wurde er in die Naismith Hall of Fame aufgenommen. „Paul Westphal. Habe den Mann geliebt. Unglaublicher Basketballspieler. Unglaublicher Typ. All meine Liebe an seine gesamte Familie“, schrieb Schauspieler Adam Sandler auf Twitter.

