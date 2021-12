NBA: Lakers verlieren trotz 37 Punkten von LeBron James

Die Los Angeles Lakers um Basketball-Suprstar LeBron James kommen in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiter nicht in Schwung. Die Lakers verloren bei den Memphis Grizzlies mit 99:104 (54:48).

Damit kassierte das Team aus Los Angeles die sechste Niederlage aus den vergangenen sieben Spielen und rangiert derzeit nur auf dem achten Platz der Western Conference.

James führte einen Tag vor seinem 37. Geburtstag die Lakers mit 37 Punkten an, dabei traf er acht Dreier. Memphis' Aufbauspieler Ja Morant kam auf 41 Zähler und erzielte elf der letzten 15 Punkte der Grizzlies. Für Memphis war es der dritte Sieg in Serie.

Starke Bulls

Den derzeit längsten Erfolgslauf in der NBA weisen die Chicago Bulls auf: Seit fünf Partien ist die Mannschaft aus Illinois ungeschlagen, zuletzt feierten die Bulls einen 131:117 (74:53)-Heimerfolg gegen die Atlanta Hawks. Wie schon in den vergangenen beiden Partien stand der ehemalige Basketball-Bundestrainer Chris Fleming in der Verantwortung. Der eigentliche Assistenztrainer Chicagos vertritt derzeit den Cheftrainer Billy Donovan, der sich in Quarantäne befindet.

Pleiten für Schröder und Kleber

Das trifft auch weiterhin auf die Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder von den Boston Celtics und Maxi Kleber von Dallas Mavericks zu. Die Mavs verloren gegen die Sacramento Kings mit 94:95, die Celtics unterlagen den Los Angeles Clippers 82:91. Beim Team aus Los Angeles fehlte der deutsche Center Isaiah Hartenstein auf Grund einer Sprunggelenkverletzung.

