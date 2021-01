NBA: Lakers nun mit fünf Siegen in Serie

Es schneit in der Region – und viele Menschen zieht es hinaus in die Natur. Besonders mit Kindern könnte man jetzt auf zahlreichen Rodelhügeln Spaß haben oder den schneereichen Winter auf der Skihütte und auf Langlauf-Loipen verbringen. Doch ist das während des harten Lockdowns in Baden-Württemberg überhaupt erlaubt?

Grundsätzlich gilt: Zum Vergnügen, zum Sport und in der Freizeit darf man sich draußen nur mit Personen aus dem eigenen Haushalt treffen.