NBA-Debüt von Jungstar Williamson verzögert sich

Von Deutsche Presse-Agentur und Schwäbische Zeitung

Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 nahe Ulm ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen.

Die Autobahn war in Richtung München an der Unfallstelle am Morgen gesperrt, wie die Polizei mitteilte, ab circa 05.00 Uhr wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Der Fahrer war demnach am frühen Dienstagmorgen mit hoher Geschwindigkeit in einen Lastwagen gerast. Warum, war zunächst unklar. Auf Höhe des Rastplatz Scharenstetten bildete sich ein langer Stau, die Polizei bat Verkehrsteilnehmer, eine ...