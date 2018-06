NBA: Bulls weiter im Pech - Niederlage für Lakers

Frankfurt/Main (dpa) - Titelanwärter Chicago Bulls bleibt das Verletzungspech in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA treu. Nach der schweren Verletzung von Derrik Rose (Kreuzbandriss) droht dem besten Team der Hauptrunde nun auch noch Joakim Noah auszufallen.

Der Center zog sich beim 74:79 gegen die Philadelphia 76ers im dritten Viertel eine Knöchelverletzung zu. Nach der Niederlage liegen die Bulls in der Serie best of seven mit 1:2 zurück. Dabei hatte Chicago zu Beginn den Schlussviertels noch mit 14 Punkten (67:53) vorn gelegen. Doch ohne Noah, der die Halle auf Krücken verließ, lief nichts mehr. Bester Werfer beim Sieger war Spencer Hawes (21). Für die Gäste traf Carlos Boozer (18) am häufigsten.

Die Los Angeles Lakers kassierten bei den Denver Nuggets eine 84:99-Schlappe, die noch höher hätte ausfallen können. Beim 17:41 drohte den Lakers um Topstar Kobe Bryant (22 Punkte) ein Debakel, erst im dritten Viertel fing sich der Favorit und kam sogar noch einmal auf vier Zähler (64:68) heran. Überragender Mann bei Denver war Ty Lawson (25). In der Serie führen die Lakers mit 2:1.

Dank eines glänzend aufgelegten Rajon Rondo feierten die Boston Celtics gegen die Atlanta Hawks einen 90:84-Sieg nach Verlängerung und gingen mit 2:1 in Führung. Der im zweiten Spiel gesperrte Rondo lieferte mit 17 Punkten, 14 Rebounds und 12 Assists eine beeindruckende Show ab und verbuchte sein siebtes Triple-Double in einem Playoff-Spiel.