NBA: Bonga und Washington verlieren

Die Washington Wizards mit dem deutschen Nationalspieler Isaac Bonga haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA trotz guter erster Halbzeit gegen die formstarken Utah Jazz verloren. Am Ende stand es 116:127 (66:56).

Bonga kam auf vier Punkte, sieben Rebounds und zwei Assists, während der zweite Deutsche im Team der Wizards, Moritz Wagner, wegen einer Knöchelverletzung seit Mitte Dezember ausfällt.

Bei den verletzungsgeplagten Wizards gab All Star Bradley Beal nach einigen Wochen Pause sein Comeback und war mit 25 Punkten in 27 Minuten gleich bester Werfer. Für die Jazz erzielte Bojan Bogdanovic 31 Punkte, Center Rudy Gobert kam auf 21 Zähler, 14 Rebounds und zwei Blocks. Die Wizards bleiben mit 13 Siegen und nun 26 Niederlagen auf Rang zwölf der Eastern Conference. Utah schob sich mit dem neunten Sieg in Serie (27. Saisonsieg) in der Western Conference auf Platz drei.

Dort gewannen die Denver Nuggets das Spitzenspiel des Tages. Mit dem 114:104 (66:52) gegen die Los Angeles Clippers zogen die Nuggets in der Tabelle am direkten Konkurrenten vorbei auf Platz zwei. Denvers Center Nikola Jokic ragte mit 20 Punkten, 15 Rebounds und sechs Assists aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung heraus.

