Nationalteam fliegt noch nachts zurück aus der Ukraine

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird direkt nach dem Nations-League-Spiel in Kiew gegen die Ukraine die Heimreise aus dem Corona-Risikogebiet antreten.

Der Abflug sei für 2.00 Uhr Ortszeit am Sonntag geplant, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wenige Stunden vor dem Anpfiff der Partie mit.

Um 4.00 Uhr deutscher Zeit soll der Charterflieger mit dem DFB-Tross in Köln landen. „Es gibt somit keine weitere Übernachtung in der Ukraine“, schrieb der Verband. Ursprünglich sollte der Rückflug am späten Sonntagvormittag erfolgen. In Köln bestreitet die DFB-Auswahl am Dienstagabend eine weitere Partie in der Nations League gegen die Schweiz.

© dpa-infocom, dpa:201010-99-897377/2

