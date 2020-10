Nationalspieler Draxler trifft bei klarem Paris-Sieg

Julian Draxler von Paris Saint-Germain hat sich mit seinem Tor in Frankreichs Ligue 1 für einen Einsatz in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft empfohlen.

Der 27-Jährige erzielte beim 6:1 (2:0)-Heimsieg gegen SCO Angers den vierten Treffer. Die weiteren Tore für den überlegenen Champions-League-Finalisten gelangen dem Italiener Alessandro Florenzi (7.), dem Brasilianer Neymar (36./47.), dem Senegalesen Idrissa Gueye (71.) und Frankreichs Superstar Kylian Mbappé (84.). Für die Gäste traf Ismaël Traoré (52.) im Stadion Parc des Princes.

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt kletterte das PSG-Team von Trainer Thomas Tuchel in der Tabelle vorübergehend auf Platz zwei. Vor Frankreichs Rekordmeister liegt Stade Rennes mit einem Punkt Vorsprung bei einem Spiel Rückstand.

Draxler war am Freitag von Bundestrainer Joachim Löw in den Kader für das Testspiel am 7. Oktober in Köln gegen die Türkei sowie die Spiele der Nations League am 10. Oktober in Kiew gegen die Ukraine und am 13. Oktober in Köln gegen die Schweiz berufen worden.

Ligue 1