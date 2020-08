Nationalmannschaft: Bierhoff spricht über Müller-Rückkehr

So hat sich der TSV Berg den Start in die Fußball-Verbandsligasaison vorgestellt. Gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach fuhren die Berger einen souveränen 4:0-Sieg ein. Dabei überzeugte die Mannschaft von Trainer Oliver Ofentausek vor allem in der Defensive und mit großer Effektivität vor dem Tor.

„Heute gibt es nicht viel zu meckern“, sagte Ofentausek nach Abpfiff. „Im Großen und Ganzen bin ich mehr als zufrieden.“ Der TSV brauchte am Samstag zwar ein paar Minuten, um ins Spiel zu kommen, erwischte dann aber einen Start nach ...