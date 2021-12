Nationalmannschaft am 26. März in Sinsheim gegen Israel

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit einem Testspiel gegen Israel ins WM-Jahr 2022. Den Gegner für die Partie am 26. März in Sinsheim gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) geplant.

„Gegner und Spielort des für den 29. März geplanten Auswärtsspiels sind derzeit noch in Abstimmung“, twitterte der Verband zudem, sehr wahrscheinlich ist aber ein Gastspiel beim Nachbarn Niederlande. In der Nations League trifft die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick im Juni und September dann auf Italien, England und Ungarn. Die WM-Endrunde in Katar wird vom 21. November bis zum 18. Dezember gespielt.

© dpa-infocom, dpa:211220-99-452659/2