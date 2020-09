Naomi Osaka erste Finalistin - Williams verpasst Rekord

In Ravensburg darf die erneute Demonstration von Kritikern der Corona-Politik und Corona-Leugnern weitestgehend so stattfinden, wie von diesen beantragt. Das teilte der Sprecher der Stadtverwaltung, Alfred Oswald, am Donnerstag auf SZ-Anfrage mit. Auflagen werden ihnen offenbar kaum gemacht. Die Veranstalterin der Demonstration und ihre Teilnehmer dürfen sich am Sonntag, 13. September, um 11 Uhr auf dem Marienplatz versammeln. Laut Stadt sind an dieser Stelle nur 680 Teilnehmer statt der angemeldeten 750 erlaubt.