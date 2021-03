Nagelsmann wünscht Löw bei EM „glorreichen Abschluss“

RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann hat sich vom Rücktritt von Joachim Löw nach der EM 2021 überrascht gezeigt und den Bundestrainer als prägenden Akteur hierzulande gelobt.

„Das ist eine traurige Nachricht, aber noch ist er im Amt. Er hat einen großen Impact auf den deutschen Fußball, hat eine Epoche geprägt mit Titeln und einer Entwicklung“, sagte der RB-Coach, nachdem Löw mitgeteilt hatte, seinen eigentlich noch bis zur WM 2022 laufenden Vertrag beim DFB nach der anstehenden Europameisterschaft aufzulösen.

Nagelsmann attestierte Löw, in „wichtigen Momenten richtige Entscheidungen getroffen“ zu haben, „die nicht einfach waren“. Im Hinblick auf das im Sommer geplante EM-Turnier sagte der Leipziger Coach: „Das wird hoffentlich ein glorreicher Abschluss. Ich bin gespannt, was er macht.“

Leipzig spielt am Mittwoch in der Champions League das Rückspiel des Achtelfinales gegen den FC Liverpool. Angesprochen auf Liverpool-Coach Jürgen Klopp als möglichen Nachfolger von Löw sagte Nagelsmann: „Jürgen Klopp ist ein herausragender Trainer. Ich glaube aber, dass sowohl Liverpool als auch Jürgen extrem zufrieden sind mit ihrem jeweiligen Partner. Der DFB hat einen recht großen Stab für die Trainerfindung, da bin ich nicht involviert.“

Hoffenheims Manager Alexander Rosen hat „großen Respekt“ vor der Entscheidung von Löw. „Jogi Löw hat eine Ära geprägt, die als eine der erfolgreichsten Phasen in die Geschichte der Nationalmannschaft und des deutschen Fußballs eingegangen ist“, sagte der Sportchef des Fußball-Bundesligisten. Er wünsche Löw und dem deutschen Fußball „eine erfolgreiche EM als Abschluss.“

Auch Arminia Bielefelds Coach Frank Kramer würdigte Löws Arbeit. „Der Jogi ist ein absoluter Fußball-Experte“, sagte der frühere DFB-Jugendtrainer. „Das ist jemand, der einen überragenden Job gemacht hat. Alles andere verbietet sich. Ich habe das erleben dürfen.“ Die frühere Zusammenarbeit mit Löw bewertete Kramer als „hervorragend“.

In der jüngsten Zeit habe es bei der Nationalmannschaft einen großen Umbruch gegeben. „Man sollte so fair sein, diese Arbeit über so viele Jahre auf diesem Topniveau anzuerkennen“, sagte Kramer, der zwischen 2016 und 2019 beim DFB die U18, U19 und U20 betreut hatte.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hob die Verdienste von Löw hervor. „Löw hat in seiner Zeit als Bundestrainer Großartiges für den deutschen Fußball geleistet“, sagte Watzke.

„Joachim Löws Entscheidung verdient viel Respekt, weil es sich um eine Entscheidung der eigenen Stärke handelt“, befand Watzke und rief „alle im deutschen Fußball“ dazu auf, „ihren Teil beizutragen, um Joachim Löw im Sommer jenen großen Abschluss zu ermöglichen, den er verdient.“

