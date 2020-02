Nagelsmann setzt auf Lerneffekt im Pokal

Beim Wiedersehen mit Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal setzt Julian Nagelsmann auf einen Lerneffekt aus der Niederlage in der Fußball-Bundesliga.

„Wir haben viele Dinge mitgenommen und inhaltlich besprochen. Es waren genug Lösungsansätze da, um ein Tor zu schießen“, sagte der Trainer von RB Leipzig vor dem Achtelfinale am 4. Februar (18.30 Uhr/Sky und Sport1). „Ratsam wäre es, mal nicht wie in den vergangenen fünf Spielen in Rückstand zu geraten.“

Von den bisher vier Spielen in Frankfurt hat Leipzig noch keines gewonnen, zuletzt gab es ein 0:2 am 25. Januar. Nagelsmann unterstrich die Bedeutung der Partie auch mit Blick auf das Spiel bei Bayern München am 9. Februar. „Es ist ein anderer Wettbewerb, aber trotzdem gibt es da einen Zusammenhang in Bezug auf das Selbstvertrauen und die Vorfreude auf das nächste Spiel“, sagte der 32-Jährige.

Dass der kürzlich nach Frankfurt transferierte Stefan Ilsanker Geheimnisse ausplaudert, glaubt Nagelsmann nicht. „Ilse darf gern ein bisschen was erzählen, das gehört dazu. Ich sehe das nicht als große Gefahr an“, sagte der RB-Trainer. Ilsanker darf am Dienstag nicht spielen, darauf hatten sich Leipzig und Frankfurt geeinigt.

