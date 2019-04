Nagelsmann freut sich auf FC Augsburg: „Lieblingsgegner“

Von Schwäbische Zeitung

Ein als Kampfhund gelistetes Tier soll in Ravensburg einen Terrier angefallen und schwer verletzt haben. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Eine 56-jährige Frau war am Mittwoch, 3. April, gegen 16.15 Uhr am östlichen Stadtrand von Ravensburg, im Bereich Molldiete beziehungsweise St.-Christina-Hang, mit ihrem Hund, einem Terrier-Mischling spazieren. Den Hund führte die Frau ordnungsgemäß an der Leine. Sie traf im beschriebenen Bereich auf eine junge Frau, circa 25 Jahre alt, langes, schwarzes, teils hell aufblondiertes Haar, die ...