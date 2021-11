Nächste Überraschung: Koepfer in Paris im Achtelfinale

Dominik Koepfer hat beim Tennis-Masters-Turnier in Paris für die nächste Überraschung gesorgt.

Nach seinem Auftaktsieg gegen den Briten Andy Murray gewann der 27 Jahre alte Davis-Cup-Profi gegen den Weltranglisten-Elften Felix Auger-Aliassime aus Kanada mit 6:3, 7:5. Koepfer nutzte nach 1:38 Stunden seinen ersten Matchball.

Die Nummer 58 der Welt war bei der mit rund drei Millionen Euro dotierten Veranstaltung eigentlich bereits in der Qualifikation gescheitert, rutschte dann als sogenannter Lucky Loser aber doch noch ins Hauptfeld. In der ersten Runde hatte Koepfer gegen Murray sieben Matchbälle abgewehrt.

Olympiasieger Alexander Zverev trifft nach einem Freilos in der ersten Runde in seinem Auftaktmatch am Abend auf den Serben Dusan Lajovic. Zuletzt hatte die deutsche Nummer eins den Titel in Wien gewonnen und geht daher als einer der Favoriten in der französischen Hauptstadt an den Start.

© dpa-infocom, dpa:211103-99-848937/2

Tableau Masters Paris

Spielerprofil Koepfer